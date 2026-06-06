【モデルプレス＝2026/06/06】女優・プロデューサーのMEGUMIが7日、都内で開催された映画『FUJIKO』公開記念舞台挨拶に出席。本作へ企画・プロデューサーとして参加することになったきっかけを明かした。【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ◆MEGUMI「FUJIKO」公開に笑顔MEGUMIが企画・プロデューサーを務めた本作は、⽊村太⼀監督の母をモデルにした主人公・富⼠⼦（⽚⼭友希）が