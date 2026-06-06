昨年の進水失敗で世界の注目を集めた北朝鮮海軍の新型駆逐艦「姜健（カン・ゴン）」号。その艦上で、金正恩総書記はさらに巨大な軍艦建造計画を明らかにした。朝鮮中央通信（KCNA）は6日、金総書記が4日に作戦遂行能力評価試験に入った「姜健」号を訪れ、航海試験を視察したと報じた。金氏は艦の機動性能に満足を示したうえで、「海軍武力を核戦争抑止力の一翼を担当できる勢力に成長させなければならない」と強調。さらに「水中秘