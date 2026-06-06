ザボディショップから、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」との特別なコラボレーションが登場♡2026年6月4日（木）より、“森の妖精”をテーマにした限定デザインパッケージのボディケアアイテムが発売されます。さらに、限定グッズがもらえるキャンペーンやSNS企画、渋谷店限定のウィンドウディスプレイも実施。可愛さとサステナブルなメッセージが詰まった注目コ