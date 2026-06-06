100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が、自身のXを更新し、夫でプロゲーマーのふ〜ど氏と息子との家族3ショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】大きくなった息子＆イケメン夫！倉持由香の家族3ショット息子が5歳になったそうで「今日で湊は5歳になりました！誕生日記念に韓国旅行へ」と家族写真を公開。その後も「朝ごはんは納豆チゲを食べました副菜がたくさん