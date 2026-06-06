5日深夜から6日未明にかけ、埼玉県越谷市と隣接する川口市で、男性が後ろから来たバイクにバッグを奪われるひったくり事件が相次ぎました。警察は同一犯の可能性も含め捜査しています。警察によりますと、5日午後11時半すぎ、越谷市の路上で、2人で歩いていた40歳の男性が、後ろから来たバイクに現金およそ10万円が入った手提げバッグを奪われるひったくり事件がありました。およそ3時間後、10キロメートルほど離れた川口市の路上