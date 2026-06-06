「輪島市民まつり2026」で行われたディズニーキャラクターたちのパレード＝6日午前、石川県輪島市能登半島地震と豪雨により甚大な被害を受けた石川県輪島市で、復興への希望を紡ごうと「輪島市民まつり2026」が開催されている。7日まで。6日は東京ディズニーリゾートを飛び出したキャラクターたちによるパレードが市内で繰り広げられ、子どもたちを笑顔にした。晴天の中、ミッキーマウスたちが軽快な音楽に合わせて地元の小学