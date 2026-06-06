北朝鮮の金正恩総書記が、新型駆逐艦の試験航海を視察しました。これは北朝鮮の朝鮮中央テレビが6日に公開した写真です。金正恩総書記が港に入る駆逐艦を見守る様子や、娘とともに艦内の設備を確認する様子がうつっています。朝鮮中央テレビによりますと、金総書記は4日、新型駆逐艦の試験航海を視察し、「海軍が核戦争の抑止力の一翼を担うことができるよう急速に強化させることが核心的な課題だ」と強調しました。さらに、「水中