25歳のアタッカ―が、約１か月ぶりの先発で期待に応えた。セレッソ大阪は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、FC東京と敵地で戦っている。開始10分にさっそく先制。決めたのは、５月３日のWEST第14節のアビスパ福岡戦以来のスタメンを飾った本間至恩だ。 左サイドを駆け上がり、柴山昌也のラストパスにダイレクトで右足を振る。前に出てきた相手GKをかわすコントロールシュートを流し込んだ。