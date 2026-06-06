将棋棋士の“ひふみん”こと加藤一二三九段のお別れの会が6日、東京都内で営まれた。【映像】加藤一二三九段 お別れの会の様子会では朝日新聞社の中村史郎会長が追悼の言葉を述べ、「加藤一二三先生、本日こうして先生の遺影の前に立ち、お別れの言葉を述べなければならないことは痛惜の念に堪えません」と語った。中村会長は、「私ども朝日新聞社とのご縁は誠に深く、そして長きにわたるものでした」と振り返り、「高校3年