JR横須賀線の東京駅と品川駅の間でトンネルの補修工事が始まり、横須賀線や成田エクスプレスの一部区間は終日運休となっています。【映像】修復工事中の横須賀線トンネル内の様子JR東日本によりますと、横須賀線のトンネル内できのうの終電後に始まった壁の修復などの工事はあすの始発前まで続きます。この影響で、横須賀線の東京駅と品川駅の間と、成田エクスプレスの東京駅と新宿駅、東京駅と大船駅の間は終日運休になり、