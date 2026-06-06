フランスで来週、「大相撲パリ公演」が30年ぶりに開催されます。現地では相撲クラブの数が増えるなど相撲人気が高まっています。【映像】相撲クラブ「ParisSumo」稽古の様子神志那諒リポ「こちらはパリ中心部にある公民館なんですけれども、まわし姿で相撲の稽古に励んでいる人たちがいます」9年前に発足した相撲クラブ「ParisSumo」。週に2日、10人ほどの部員が汗を流しています。稽古の傍ら、子どもたちに相撲の魅力を伝える