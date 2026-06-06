貴金属やブランドバッグなど総額20億円相当の質流れ品が販売されるチャリティーフェアが、東京・大田区で開かれています。【映像】「シッチーのチャリティフェア」の様子今回で91回目を迎える「シッチーのチャリティフェア」では、質流れ品の貴金属やブランドバッグ、腕時計など、およそ7万点、総額20億円相当が販売されます。中には定価の半額を下回るものもあるということです。来場者の7割以上が外国人で、収益の一部は福