サッカーワールドカップの開幕まで1週間を切る中、イラン代表にアメリカ入国のためのビザが発給されました。【映像】サッカー イラン代表の練習の様子ホワイトハウス当局者は5日、アメリカ政府がワールドカップに出場するイラン代表の選手やスタッフに入国ビザを発給したと明らかにしました。イラン代表のグループステージの試合はすべてアメリカ国内で行われる予定で、開催国が戦闘状態にある国を迎え入れるのは1930年の第1