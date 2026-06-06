ウクライナのゼレンスキー大統領は、書簡で提案した直接会談をロシアのプーチン大統領が拒否する姿勢を示したことについて、「ロシアは再び戦争を選んだ」と非難しました。【映像】攻撃を受けたウクライナの様子5日、プーチン氏はサンクトペテルブルクで開かれた国際経済フォーラムで、ゼレンスキー氏からの公開書簡について質問された際、書簡の中で提案された首脳同士の直接会談を「やる意味が分からない」などと一蹴しまし