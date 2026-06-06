レアメタルの一種のタングステン鉱石（三菱マテリアル提供）自動車などものづくり現場に不可欠なレアメタル（希少金属）のタングステンが調達難に陥っている。最大の生産国の中国が外交関係悪化を背景に輸出規制を強化し、2〜4月の関連品目の対日輸出はゼロになった。国内企業は他国からの代替調達を急ぐが、関連製品の価格は3倍以上に高騰し、生産コストの上昇につながりそうだ。輸入依存度を下げるためリサイクルを強化する動