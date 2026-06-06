働く障害者への「合理的配慮」が事業主の義務となってから１０年となった。相談を受ける専従スタッフの配置など障害者が働きやすい環境整備が進むが、配慮を巡るトラブルも起きている。（広瀬誠、山崎祥太）「ゆっくり指示」「働きやすい環境を整えてもらい、感謝しています」。長崎県佐世保市の電気機械修理会社「東洋トラスト特機」で働く男性社員（４７）は笑顔で語った。男性は２０２１年１月、勤務中に脳内出血を発症