中東情勢の悪化で原油の安定供給が懸念される中、今週末、アラスカや南スーダンでの代替調達などの原油タンカーが相次いで到着します。【映像】東京湾に到着したタンカー「エネオス・エンデバー」大友陽介カメラマン「ホルムズ海峡を通過した2隻目の原油タンカーが到着しました」東京湾に到着したのは、UAE＝アラブ首長国連邦とクウェートで生産された原油を積んだタンカー「エネオス・エンデバー」です。封鎖状態にあるホル