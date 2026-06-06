ＮＨＫ「土スタ」が６日、放送され、大河ドラマ「豊臣兄弟！」に藤堂高虎役で出演する俳優・佳久創（かく・そう、３５歳）が生出演。ＳＮＳ上が「デカいっ！」などと沸き上がっている。生放送のトーク番組出演は「ほぼ初」という佳久は「めっちゃ緊張してます。きょうは６時に起きて、７時に起きて、８時に起きて…」と照れ笑い。子供たちが佳久のことを「ムキムキマッチョメン」と呼んでいる、という視聴者からのメッセージが