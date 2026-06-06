タレントの矢沢心（４５）が引き締まった全身を披露し、最新の体重も明かした。６日に自身のインスタグラムを更新し、「４月５月６月。新学期が始まったり卒業シーズンでもあり、わが家の子供たちも行事ぎっしり。１日に娘の学校や息子の学校を行き来し、学校で楽しそうな姿、友だちと笑顔で過ごす姿。先生たちの細かなサポート。ママ友から聞く子どもたちの姿に成長を感じ取ることが出来て嬉（うれ）しいです」と近況をつづる