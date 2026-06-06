◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンク・前田悠伍が初回に失点した。今季５試合目の登板となった左腕は先頭の蝦名に四球を与えると、１死一塁から３番・佐野に右前打、４番・筒香にも四球を与えて１死満塁のピンチを背負った。５番・ヒュンメルには押し出し四球を与えて先制点を献上。制球に苦しむ立ち上がりとなったが、後続は打ち取り、最少失点に抑えた。