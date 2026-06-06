【モンテレイ（メキシコ）５日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿３日目を行った。＊＊＊夕方からの練習後に、４日目の練習を当初から予定していたメキシコ１部ティグレスの施設で行うことが決まった。今合宿４日間で３度目の練習会場変更となるが、ようやく本来の場所で実施することが出来ることになった。今回の合宿は初日から、宿泊施設から約