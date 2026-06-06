◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が「３番・左翼」でスタメン出場し、初回２死、早川の直球を捉えて右前にはじき返した。前日・５日の楽天戦（甲子園）で右手首に死球を受け、６回に途中交代した。チームドクターから「右手首の打撲」と診断を受けたが、元気にグラウンドに姿を見せた。試合前には「痛いのは痛いですけど大丈夫」と、気丈に振る舞っていた。