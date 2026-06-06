女優の佐々木希が６日、都内で行われた「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」カレンダー発売記念イベント取材会に登場した。佐々木は今年デビュー２０年を迎え、１０年ぶりにカレンダーを発売。「（気持ちが）高まっております。本当にうれしい」とにっこり。「日めくりということで、３１枚分の写真がある。自分で言うのもなんですけど、ちょっとお得。永遠に使えるのでぜひ永遠に使ってほしいな」とアピールし