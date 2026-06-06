１月２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）のお別れの会が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、日本将棋連盟から長女の西口由紀さんに名誉十段の免状が贈られた。名誉十段は名人２期獲得の塚田正夫さん以来、２人目となる。プロ棋士の段位は現在、四段から九段。加藤さんも最高位の九段だったが、現役時代には十段戦（現在の竜王戦）に７回登場。第７期（１９６８年度）の十段戦で大山康晴十五