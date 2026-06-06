魚を食べていて、「イタッ！」とのどに骨が刺さってしまった経験、ありませんか？そんなとき、とっさに「ご飯を丸のみ！」と思い浮かべる人も多いかもしれません。でも実は、昔からよくいわれる対処法が、かえって悪化につながることも。今回は、魚の骨がのどに刺さったときの正しい対処法について、東京ベイ・浦安市川医療センターER・原一央さんに教えていただきました。イタタタ！魚の骨がのどに刺さったA 白米を食べるB う