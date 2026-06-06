【モデルプレス＝2026/06/06】女優の大塚千弘が6月4日、自身のInstagramを更新。手作りのハンバーガー弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママ女優「パンの顔が可愛すぎる」手作りハンバーガー弁当◆大塚千弘、5歳が喜んでくれたハンバーガー弁当2月27日に第2子出産を報告した大塚は「私の報告に沢山のお祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝をつづり、「やらなければいけないことが山盛りで、夫も沢山手伝