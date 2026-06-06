【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催され「PRODUCE 101 JAPAN」よりJO1としてデビューした川尻蓮が登場した。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」ファイナル会場に川尻蓮登場ファイナルでは、練習生がオリジナル曲を披露することが恒例となっている。5月28日に動画配信サ