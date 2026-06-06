モデルでタレントの鈴木奈々（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。今が一番自信があるという豊満な胸元を公開した。【写真】「おっぱいの形綺麗!!」谷間がすごいと自信満々！鈴木奈々の圧巻のランジェリーショット鈴木は「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！」とつづり、胸の間にくっきりと線ができた水色のランジェリーをまとった妖艶なショットを披露。スタッフから「バストにハリ