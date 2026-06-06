◇全国高校総体（インターハイ）サッカー大阪大会準決勝近大付1―0大院大付（2026年6月6日ヤンマースタジアム長居）令和8年度の全国高校サッカーインターハイ大阪府大会の準決勝2試合が開催され、第1試合は近大付と大院大付が激突し、終了間際の70分に決めた金光哲平（3年）のゴールで近大付が勝利、決勝戦進出を決めるとともに2013年以来13年ぶりのインターハイ全国大会へと駒を進めた。男子の大会は7月25日から8月1