◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神-楽天(6日、甲子園球場)阪神の熊谷敬宥選手が2回の守備で、スピンのかかった難しい打球を逆シングルキャッチによってアウトにするファインプレーを披露しました。その場面は2回無死走者なし。先頭の黒川史陽選手がつまりながらも振り切り、スピンがかかったハーフバウンドの打球をショートへ打ちます。前に出た熊谷選手でしたが、打球はつまっていたため伸びず、中途半端な位置でバウンドします。さら