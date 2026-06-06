俳優の賀来賢人（36）が5日放送TBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で女優の榮倉奈々（38）との関係性について明かした。俳優として活躍する傍ら、プロデュース業や映像制作会社の設立など新たな挑戦を続けている賀来。5日にはプロデューサーを務め、出演もしている映画「NeverAfterDark/ネバーアフターダーク」（監督デイヴ・ボイル）が公開された。MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「奥さんは映画のことは全