「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は７回２安打無失点、自己最多となる１０奪三振をマーク。４勝目は逃したがチームのサヨナラ勝ちを呼び込み「目指したところに近づいている」と力を込めた。この日は自身初の女性球審が試合をさばいたが「特に変わらず投げました」と明かした。自己最長タイとなる７イニング目。２三振を奪って自己最多の１０奪三振に到達した。「早く追い込