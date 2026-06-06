主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話では、“シタ妻”高坂美月（桜井日奈子）が以前に放った暴論が、自身に返ってくる展開となり…。【映像】毒母が夫の保険金を狙い…◆「それって結局全部私のものってことじゃない」不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と結ばれるべく、余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）の1億円の保険金を狙っていた美