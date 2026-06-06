DF吉田麻也(LAギャラクシー)が現地時間5日、日本代表に再合流した。チームはメキシコ・モンテレイで練習場所が2度変わる事態に見舞われたが、吉田は選手たちを信頼。「芝がよくないとか、練習場所が変わるとか、移動に時間がかかるとか、そういうアンコンフォタブル(uncomfortable/不快)なところも、ブレずに動じずに図太くやるべき」と語った。事前キャンプ3日目はトレーニング開始から小雨が降り、湿度はあるものの、やや涼