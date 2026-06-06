6月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ニューヨーク・ニックスは、敵地フロストバンク・センターでサンアントニオ・スパーズとの「NBAファイナル2026」第2戦へ臨み、105－104の1点差で勝ち切った。 4日の初戦を95－105で落としていたホームのスパーズは、9点リードで第1クォーターを終え、第2クォーター残り11分32秒にステフォン・キャッ