[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第2戦](フクアリ)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 19 ホセ・スアレスDF 2 高橋壱晟DF 24 鳥海晃司DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 4 田口泰士MF 7 田中和樹MF 14 椿直起MF 15 前貴之MF 20 石川大地FW 9 呉屋大翔控えGK 23 鈴木椋大DF 3 久保庭良太DF 11 米倉恒貴MF 5 小林祐介MF 6 エドゥアルドMF 8 津久井匠海MF 41 安井拓也MF