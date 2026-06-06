[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(21-22位決定戦)第2戦](アイスタ)※15:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 51 菅沼一晃DF 7 文仁柱DF 27 羽田健人DF 34 湯岑滉生DF 85 箱崎達也MF 8 荒木大吾MF 9 中村駿MF 10 北龍磨MF 15 山田直輝MF 21 横山智也FW 17 川本梨誉控えGK 31 セランテスDF 4 甲斐健太郎DF 23 外山凌DF 26 大串昇平MF 14 生地慶充MF 39 泉澤仁FW 18 ワッド・モハメッド・サディキFW 77