[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦](メルスタ)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 29 梶川裕嗣DF 2 安西幸輝DF 5 関川郁万DF 25 小池龍太DF 55 植田直通MF 13 知念慶MF 14 樋口雄太MF 19 師岡柊生MF 22 濃野公人FW 9 レオ・セアラFW 77 チャヴリッチ控えGK 21 山田大樹DF 7 小川諒也DF 23 津久井佳祐MF 6 三竿健斗MF 10 柴崎岳MF 24 林晴己MF 27 松村優太MF 71 荒