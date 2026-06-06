[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦](MUFG国立)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[FC東京]先発GK 1 田中颯DF 2 室屋成DF 17 稲村隼翔DF 24 アレクサンダー・ショルツDF 42 橋本健人MF 16 佐藤恵允MF 22 遠藤渓太MF 27 常盤亨太MF 37 小泉慶FW 9 マルセロ・ヒアンFW 23 佐藤龍之介控えGK 58 後藤亘DF 3 森重真人DF 15 大森理生DF 32 土肥幹太MF 10 東慶悟MF 33 俵積田晃太MF 71 山田楓喜FW 11