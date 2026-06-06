[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-30位決定戦)第2戦](CFS)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 17 知念哲矢DF 28 小西慶太郎DF 88 升掛友護MF 7 森俊貴MF 10 岡庭裕貴MF 18 加藤大FW 23 吉田篤志FW 29 齋藤恵太FW 32 小池裕太控えGK 16 児玉潤DF 22 鈴木裕斗DF 33 乾貴哉DF 42 マテイ・ヨニッチMF 6 加藤丈MF 19 ダヴィド・モーベルグFW 8 山下敬