[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(17-18位決定戦)第2戦](Ksスタ)※15:00開始<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 ダニーロDF 7 大森渚生DF 17 板倉健太DF 25 真瀬拓海MF 8 加藤千尋MF 11 鳥海芳樹MF 19 仙波大志MF 39 山本隼大FW 10 渡邉新太FW 29 多田圭佑控えGK 21 松原修平DF 4 牛澤健DF 5 井上聖也MF 15 長尾優斗MF 24 山崎希一FW 9 根本凌FW 13 粟飯原尚平FW 20 パトリッキFW 70 マテ