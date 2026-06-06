[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(7-8位決定戦)第2戦](デンカS)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 71 内山翔太DF 3 加藤徹也DF 25 藤原奏哉DF 34 藤原優大DF 77 舩木翔MF 7 大西悠介MF 8 白井永地MF 17 シマブク・カズヨシMF 30 奥村仁MF 46 笠井佳祐FW 18 若月大和控えGK 21 田代琉我GK 23 吉満大介DF 5 舞行龍ジェームズDF 15 早川史哉DF 24 森璃太DF 38 森昂大MF 28 島村拓