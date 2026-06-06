アジアサッカー連盟(AFC)は6日、日本サッカー協会(JFA)、JFAアカデミー福島(男女)、FC今治アカデミーがAFCエリートユーススキームの最高ランク「フルメンバーシップ(三つ星)」を獲得したと発表した。AFCエリートユーススキームは2017年にスタートした格付け制度で、AFC加盟協会とアカデミーにおける育成プログラム、組織体制、指導内容、育成環境などを総合的に評価し、認定するもの。AFC加盟協会が将来国際的に活躍できる選手