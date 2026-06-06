[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第2戦](藤枝サ)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 31 栗栖汰志DF 3 鈴木翔太DF 4 中川創DF 5 楠本卓海MF 8 浅倉廉MF 13 中村優斗MF 14 三木仁太MF 17 岡澤昂星MF 19 近藤優成MF 23 梶川諒太FW 11 真鍋隼虎控えGK 1 田口潤人DF 25 中村涼DF 28 大森彗斗MF 15 杉田真彦MF 26 河本大雅MF 30 芹生海翔FW 7 松木駿之介FW 9 矢村健FW 29 閑田隼