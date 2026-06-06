[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-26位決定戦)第2戦](サンアル)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 21 富澤雅也DF 16 宮部大己DF 25 白井達也DF 43 金子光汰MF 2 小田逸稀MF 8 深澤佑太MF 30 澤崎凌大MF 36 松村厳MF 40 樋口大輝FW 9 加藤拓己FW 41 村越凱光控えGK 23 高麗稜太DF 4 高橋祥平DF 22 佐相壱明DF 24 小川大貴DF 27 二ノ宮慈洋MF 7 松岡瑠夢MF 18 大橋尚志FW 19 田中想来F