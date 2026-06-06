プロ野球巨人元監督で、昨年6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌に合わせて、追悼試合が6日、千葉県佐倉市長嶋茂雄記念岩名球場で行われた。長嶋さんの母校、千葉・佐倉高（当時は佐倉一高）と埼玉・熊谷高が対戦。長嶋さんは1953年に、埼玉県大宮公園野球場で開催された南関東大会で、熊谷高から高校時代に唯一の公式戦本塁打を放ったとされる。長嶋さんの背番号3にちなんだ33秒の黙とうの後に両校は、はつらつと