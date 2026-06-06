高市早苗首相は6日、「飛鳥・藤原の宮都」の世界文化遺産への登録勧告を受け、自身のX（旧ツイッター）に「わが国の貴重な文化遺産が国際的に高い評価をいただいたことを大変喜ばしく思う」と投稿した。7月に韓国で開かれる世界遺産委員会に触れ「政府としても正式決定に向け全力を尽くす」と強調した。遺跡がある奈良県の関係者に対しては「長年にわたり積み重ねてきた保存に向けた努力に深く敬意を表する」とつづった。首相