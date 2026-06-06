◇交流戦阪神―樂天（2026年6月6日甲子園）右手首への死球で5日の楽天戦を途中交代し、「右手首打撲」の診断を受けていた阪神・森下翔太外野手（25）が、痛みをこらえながら、初回の第1打席でチーム初安打となる右前打を放った。森下は5日の試合で5回2死一塁で、先発・岸のチェンジアップを右手首付近に受け、6回2死一、二塁の打席で代打を送られ交代。試合前には「痛いは痛いですけど、（出場は）確認してみてから」と