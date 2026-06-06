なにわ男子の高橋恭平が６日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」の公開記念舞台あいさつに高橋ひかる、岩瀬洋司らと登壇した。イベントでは作品に合わせ、『○○男子』が話題になった。高橋恭は「僕はやっぱり『知的男子』ですかね？」とニヤリ。「最近ネプリーグすごい呼ばれるんですよ。クイズ番組に僕が必要になってきたんじゃないかな」と自信ありげに話したが、岩瀬が「正答率どうなんですか」と突っ込むと、高橋恭