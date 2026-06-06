タレントの長嶋一茂が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。父・長嶋茂雄さんへの赤裸々な思いを明かす一幕があった。この日のトークで共演の石原良純、高嶋ちさ子と両親のどちらと似ているかの話題になると「俺はやっぱり…。あんまりこんなことテレビで言ったことないんだけど…」と口にした一茂。「本当に嫌だった。父親と比較されるのが」と真剣な表情で続けると「本当